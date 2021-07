La Regina Elisabetta si è spostata a Balmoral: inizia la sua vacanza più triste di sempre (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo la scomparsa del principe Filippo la Regina Elisabetta ha diffuso sui social una foto privata in cui è ritratta con il marito in vacanza in Scozia (foto: instagram) Come da tradizione, venerdì scorso la Regina Elisabetta ha fatto le valigie e si è trasferita a Balmoral, in Scozia. È lì che trascorre sempre le sue vacanze, in compagnia dei suoi cari. È sempre stato così, da 150 anni a questa parte. Ancor prima della sovrana in carica, infatti, era prassi, per i regnanti, passare le settimane estive in questo fresco castello nel nord del Paese. SCOPRI ... Leggi su amica (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo la scomparsa del principe Filippo laha diffuso sui social una foto privata in cui è ritratta con il marito inin Scozia (foto: instagram) Come da tradizione, venerdì scorso laha fatto le valigie e si è trasferita a, in Scozia. È lì che trascorrele sue vacanze, in compagnia dei suoi cari. Èstato così, da 150 anni a questa parte. Ancor prima della sovrana in carica, infatti, era prassi, per i regnanti, passare le settimane estive in questo fresco castello nel nord del Paese. SCOPRI ...

