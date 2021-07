Football Manager: il calcio femminile verrà inserito all’interno del gioco (Di domenica 25 luglio 2021) Il calcio femminile farà presto parte di Football Manager, il gioco gestionale di calcio più famoso al mondo Il futuro della serie gestionale famosa in tutto il mondo Football Manager, aggiungerà in futuro anche il calcio femminile. Ad annunciarlo è l’accordo tra Sports Interactive e Sega Europe, che hanno deciso di inserire nelle future edizioni del titolo sportivo anche il calcio femminile. Al momento non si conosce ancora quando questo verrà inserito ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 luglio 2021) Ilfarà presto parte di, ilgestionale dipiù famoso al mondo Il futuro della serie gestionale famosa in tutto il mondo, aggiungerà in futuro anche il. Ad annunciarlo è l’accordo tra Sports Interactive e Sega Europe, che hanno deciso di inserire nelle future edizioni del titolo sportivo anche il. Al momento non si conosce ancora quando questo...

