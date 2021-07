(Di domenica 25 luglio 2021)(25 lug) – Paura e preoccupazione per il turismoa causa di 7 milanesi che avevano affittato una casa nei dintorni di Piscità, spiaggia dell’isola di, e sono risultatial tampone. L’Usca locale ha immediatamente avviato le procedure per il contact tracing nei confronti delle persone venute a contatto con il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

Italpress : Due focolai di Covid alle Eolie, turisti positivi a Stromboli e Salina - ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Due focolai di Covid alle Eolie, turisti positivi a Stromboli e Salina - MasterblogBo : STROMBOLI (25 lug) – Paura e preoccupazione per il turismo alle Eolie a causa di 7 milanesi che avevano affittato u… - messina_oggi : Due focolai di Covid alle Eolie, turisti positivi a Stromboli e SalinaSTROMBOLI (25 lug) – Paura e preoccupazione p… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Due focolai di Covid alle Eolie, turisti positivi a Stromboli e Salina - -

Ultime Notizie dalla rete : Due focolai

Teleromagna24

... un milione e seicentomila toscani, quindi più o meno la metà della popolazione, hanno ledosi ... Tra i, il più grosso rispetto alla popolazione resta quello in provincia di Lucca, in ...Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mentre conautopompe, un'...circoscritte dai pompieri che hanno svolto tutte le operazioni di completa estinzione di tutti i. ...Cinque positivi al Punta nord, tamponi e quarantena per il personale. Centinaia di turisti costretti a cercarsi un altro albergo ...Maltempo al nord e caldo africano al centro sud, due facce della stessa medaglia nel nostro Paese oggi. Caldo da bollino rosso a Perugia; allerta arancione per temperature in rialzo in otto città tra ...