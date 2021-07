Covid - 19: nuovi contagi a Camerota, Pagani e Pontecagnano Faiano (Di domenica 25 luglio 2021) Aumentano, seppur lievemente, i contagi nel salernitano . Questa mattina, l'Asl attraverso una pec ha comunicato al Comune di Camerota la positività a Covid19 di cinque cittadini di Lentiscosa e un ... Leggi su salernotoday (Di domenica 25 luglio 2021) Aumentano, seppur lievemente, inel salernitano . Questa mattina, l'Asl attraverso una pec ha comunicato al Comune dila positività a19 di cinque cittadini di Lentiscosa e un ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 36.163 tamponi effettuati, sono 691 i n… - RegLombardia : #LNews Vaccinazioni, 1ª dose: da venerdì 23 luglio fino al 1° agosto 100.000 nuovi posti a disposizione di tutti c… - RaiNews : Il 96% delle 18.000 persone risultate positive al tampone anti covid ieri in Francia non era vaccinato - labrinta : RT @eterea_eterea: @labrinta @Claudio63420140 @marcoebenedetto @2_prode Dati di ieri sui 141 nuovi malati di covid in UK , 140 erano vaccin… - eterea_eterea : @labrinta @Claudio63420140 @marcoebenedetto @2_prode Dati di ieri sui 141 nuovi malati di covid in UK , 140 erano vaccinati -