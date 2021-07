Ciclismo femminile, Elisa Longo Borghini bronzo olimpico come a Rio! Vince Kiesenhofer dopo una fuga bidone! (Di domenica 25 luglio 2021) La giornata della vita, sfruttando anche una tattica scellerata da parte delle favorite per l’oro. Il trionfo va all’atleta che non ti aspetti nella prova in linea del Ciclismo su strada al femminile alle Olimpiadi di Tokyo: sul percorso di 137 chilometri da Musashinonomori Park al Fuji International Speedway a Vincere è la trentenne austriaca Anna Kiesenhofer. L’Italia però può gioire: nonostante una corsa di rimessa, con le azzurre mai protagoniste, è venuto fuori il colpo della campionessa con Elisa Longo Borghini che si conferma un vero e proprio fenomeno, allungando ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) La giornata della vita, sfruttando anche una tattica scellerata da parte delle favorite per l’oro. Il trionfo va all’atleta che non ti aspetti nella prova in linea delsu strada alalle Olimpiadi di Tokyo: sul percorso di 137 chilometri da Musashinonomori Park al Fuji International Speedway are è la trentenne austriaca Anna. L’Italia però può gioire: nonostante una corsa di rimessa, con le azzurre mai protagoniste, è venuto fuori il colpo della campionessa conche si conferma un vero e proprio fenomeno, allungando ...

