Violentava bambini nell' asilo in cui lavorava | condannato a 18 anni

È stato condannato a 14 anni di carcere Jayden McCarthy, un 18enne arrestato per aver violentato diversi bambini nell'asilo in cui lavorava come educatore a Torquay, nel Regno Unito.

