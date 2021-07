Tokyo 2020 | tiro a segno | Ceccarello cala sul più bello | niente finale

Leggi su sportface

Sofiasi ferma alle qualificazioni nella carabina 10 metri femminile alle Olimpiadi di. La giovane azzurra conduce una gara molto regolare, con due soli tiri sotto il 10 (due 9.9), masul più. Qualche incertezza di troppo nella sesta ed ultima serie, con un 8.8 a chiudere che cancella ogni speranza dell'azzurra. Non ci sarà dunque l'Italia nella, in programma alle ore 3.45 italiane di sabato 24 luglio. La migliore in qualifica è stata la norvegese Duestad, di seguito la classifica con le otto finaliste.