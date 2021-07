Takoua Ben Mohamed è la fumettista che lotta contro gli stereotipi razziali

Leggi su wired

(Di sabato 24 luglio 2021) di Gabriella Cantafio “Per i bianchi sono nera e per i neri sono bianca. Sono tunisina e sono italiana. Sono tutto e sono niente. Ma la cosa che mi dà più fastidio è essere categorizzata per il velo che indosso e non vedere riconosciuta la mia professionalità”.Ben, classe 1991, è, producer e autrice della graphic novel Il mio migliore amico è fascista, edito da Rizzoli. Tra le pagine di questo suo primo libro per ragazzi è racchiusa la sua storia che l’ha portata a valicare la “porta del Sahara” per giungere in Italia, dove ad attenderla c’era il papà e tanti pregiudizi. “Sono arrivata a otto anni con mia madre e ...