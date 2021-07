Serie A, il passaggio a 18 squadre non ha convinto: la riforma passa per altri parametri (Di sabato 24 luglio 2021) L’idea di Gravina di passare da 20 a 18 squadre non ha convinto i club di Serie A. La riforma passa quindi per altri parametri Nell’assemblea tenutasi nel corso della settimana, i club di Serie A non sono parsi convinto della possibilità di passare da 20 a 18 squadre in campionato. Il parere è che non siano due squadre in meno a poter rendere più competitivo e a fare la differenza in un sistemare che dovrà ricevere un cambiamento radicale. Martedì ci sarà un nuovo incontro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) L’idea di Gravina dire da 20 a 18non hai club diA. Laquindi perNell’assemblea tenutasi nel corso della settimana, i club diA non sono parsidella possibilità dire da 20 a 18in campionato. Il parere è che non siano duein meno a poter rendere più competitivo e a fare la differenza in un sistemare che dovrà ricevere un cambiamento radicale. Martedì ci sarà un nuovo incontro ...

Advertising

Nicrom75 : @Leo_Antonino82 @juventusfc Infatti molti in serie a si sono dimenticati di come si fa un passaggio, uno stop o un… - ManuFilippone95 : RT @DonatoCavallo6: Le cifre che girano intorno al passaggio di Kane al city valgono tutto il mercato in entrata delle squadre della Serie… - DonatoCavallo6 : Le cifre che girano intorno al passaggio di Kane al city valgono tutto il mercato in entrata delle squadre della Serie A. #ilcalciodelpopolo - TuttoMercatoWeb : TMW - SPAL, il passaggio di proprietà mette in stand-by Tripaldelli. Che rientra al Cagliari - citynowit : Il dirigente della Reggina annuncia una rivoluzione in serie B. Un passaggio sulla riapertura degli stadi -