Serie A a 18 squadre e playoff, si va verso la bocciatura: il motivo è di tipo economico (Di sabato 24 luglio 2021) La Serie A a 18 squadre dal 2023/2024? E’ sicuramente un’idea che stuzzica, ma gli ultimi confronti hanno aumentato i dubbi sul cambio di format. E’ andata in scena un’assemblea di Lega e sono state ascoltate tutte le proposte, la maggioranza dei club è contraria alla riduzione dell’organico nel massimo campionato di Serie A. Si va verso un cambio per quanto riguarda Serie B e Serie C. I motivi del dietrofront sono chiari e riguardano principalmente l’aspetto economico. Si passerebbe da 380 gare a 308, 72 gare in meno. Il danno dal punto di vista ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 luglio 2021) LaA a 18dal 2023/2024? E’ sicuramente un’idea che stuzzica, ma gli ultimi confronti hanno aumentato i dubbi sul cambio di format. E’ andata in scena un’assemblea di Lega e sono state ascoltate tutte le proposte, la maggioranza dei club è contraria alla riduzione dell’organico nel massimo campionato diA. Si vaun cambio per quanto riguardaB eC. I motivi del dietrofront sono chiari e riguardano principalmente l’aspetto. Si passerebbe da 380 gare a 308, 72 gare in meno. Il danno dal punto di vista ...

