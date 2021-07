Rubano il Rolex a un turista nei Quartieri Spagnoli: ma un ladro commette un grave errore (Di sabato 24 luglio 2021) Hanno sottratto un Rolex a un turista per poi darsi alla fuga, ma uno dei due ladri ha perso il telefonino. Un grave errore che ha permesso agli agenti di individuarli e arrestarli Nella fuga, saltando sullo scooter del complice, ha perso il telefonino. E grazie a questo errore le autorità sono riuscite a risalire L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 luglio 2021) Hanno sottratto una unper poi darsi alla fuga, ma uno dei due ladri ha perso il telefonino. Unche ha permesso agli agenti di individuarli e arrestarli Nella fuga, saltando sullo scooter del complice, ha perso il telefonino. E grazie a questole autorità sono riuscite a risalire L'articolo NewNotizie.it.

