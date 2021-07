Napoli, Demme costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio (Di sabato 24 luglio 2021) Comincia con una brutta notizia per Luciano Spalletti l’amichevole Napoli-Pro Vercelli. Diego Demme è costretto a lasciare il campo al quarto d’ora di gioco dopo aver subito un durissimo fallo da parte di Comi. L’ex Lipsia è uscito dal campo senza riuscire a mettere il piede a terra ed è stato portato via dallo staff medico. problema al ginocchio destro che verrà valutato con più precisione nelle prossime 24-48 ore. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Comincia con una brutta notizia per Luciano Spalletti l’amichevole-Pro Vercelli. Diegoilal quarto d’ora di gioco dopo aver subito un durissimo fallo da parte di Comi. L’ex Lipsia è uscito dalsenza riuscire a mettere il piede a terra ed è stato portato via dallo staff medico.aldestro che verrà valutato con più precisione nelle prossime 24-48 ore. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

