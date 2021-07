LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Vito Dell’Aquila nei quarti di finale! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DI Vito Dell’Aquila 8.15 CI SIAMO! Vito Dell’Aquila affronta il thailandese Sawekwiharee nei quarti di finale della categoria -58 kg! 8.10 Adriana Cerezo Iglesias estromette Jingyu Wu e vola in semifinale. Tra poco tocca a Vito Dell’Aquila per sognare il penultimo atto! 7.58 Adrian Vicente Yunta perde contro il sudcoreano Jun Jang al termine di un match incerto fino all’ultimo: l’asiatico raggiunge in semifinale Mohamed Khalil Jendoubi. Adesso è il turno di Adriana ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DI8.15 CI SIAMO!affronta il thailandese Sawekwiharee neidi finale della categoria -58 kg! 8.10 Adriana Cerezo Iglesias estromette Jingyu Wu e vola in semifinale. Tra pocoper sognare il penultimo atto! 7.58 Adrian Vicente Yunta perde contro il sudcoreano Jun Jang al termine di un match incerto fino all’ultimo: l’asiatico raggiunge in semifinale Mohamed Khalil Jendoubi. Adesso è il turno di Adriana ...

Advertising

infoitsport : LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vito Dell'Aquila ai quarti di finale! - zazoomblog : LIVE Taekwondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vito Dell’Aquila ai quarti di finale! - #Taekwondo #Olimpiadi #Tokyo… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Dell’Aquila! - #Taekwondo #Olimpiadi #Tokyo #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE – Taekwondo 58 kg: Vito Dell’Aquila a caccia di una medaglia DIRETTA - #Taekwondo #Dell’Aquila #caccia - zazoomblog : LIVE Taekwondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Dell’Aquila debutterà alle 5.20 - #Taekwondo #Olimpiadi #Tokyo #DIRETTA… -