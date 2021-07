LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Samele si gioca l’oro, ci siamo! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 L’avversario del nostro portacolori sarà l’ungherese Aron Szilagyi. 14:08 Sale la tensione, tra poco più di 5 minuti prenderà il via la finale della sciabola maschile con l’azzurro Luigi Samele! 10-11 Yiwen è la campionessa olimpica della spada femminile! 10-10 Incredibileeee, a segno Popescu quando mancavano 3 secondi sul cronometro. 9-10 Stoccata di Sun a 12 secondi dalla fine! 9-9 Un minuto senza stoccate e cartellino rosso per entrambe. 8-8 Bellissimo colpo in accosciata per Popescu. 7-8 Passa in vantaggio la cinese! 7-7 50 secondi per tirare una stoccata, Sun ha ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 L’avversario del nostro portacolori sarà l’ungherese Aron Szilagyi. 14:08 Sale la tensione, tra poco più di 5 minuti prenderà il via la finale della sciabola maschile con l’azzurro! 10-11 Yiwen è la campionessa olimpica della spada femminile! 10-10 Incredibileeee, a segno Popescu quando mancavano 3 secondi sul cronometro. 9-10 Stoccata di Sun a 12 secondi dalla fine! 9-9 Un minuto senza stoccate e cartellino rosso per entrambe. 8-8 Bellissimo colpo in accosciata per Popescu. 7-8 Passa in vantaggio la cinese! 7-7 50 secondi per tirare una stoccata, Sun ha ...

