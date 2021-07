Juventus, Ronaldo si allena con la maglia del Portogallo ed è pronto a tornare (Di sabato 24 luglio 2021) Vacanze finite, o quasi, per Cristiano Ronaldo. Come ricordato da Pavel Nedved, il portoghese tornerà alla Continassa lunedì 26 luglio e dovrebbe rimanere in bianconero anche per la prossima stagione. Intanto, CR7 si allena da solo indossando non la maglia della Vecchia Signora ma quella del suo Portogallo. Ma il suo futuro alla Juventus non dovrebbe essere in discussione. Di seguito la foto che ha pubblicato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Vacanze finite, o quasi, per Cristiano. Come ricordato da Pavel Nedved, il portoghese tornerà alla Continassa lunedì 26 luglio e dovrebbe rimanere in bianconero anche per la prossima stagione. Intanto, CR7 sida solo indossando non ladella Vecchia Signora ma quella del suo. Ma il suo futuro allanon dovrebbe essere in discussione. Di seguito la foto che ha pubblicato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano(@cristiano) SportFace.

