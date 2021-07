Infortunio Bani | tegola per il Genoa | fuori per circa due mesi

(Di sabato 24 luglio 2021) Bruttaper ildi Davide Ballardini che deve fare a meno per quasi duedi Mattia: ecco cosa filtra sul difensore Davide Ballardini vede in salita l’inizio della stagione. Come riportato dal Secolo XIX, Mattiadovrebbe starepiù del previsto per la lesione muscolare al polaccio., stando a quanto riportato dal quotidiano genovese, dovrebbe starealmeno 45-60 giorni. Una notizia che dunque potrebbe cambiare anche gli scenari per i rossoblu per l’assenza del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Genoa, lesione muscolare al polpaccio per Bani: i tempi di recupero

Calcio News 24

si era infortunato a un polpaccio lo scorso sabato, nel corso dell'amichevole contro i ...che di fatto pone fine con ampio anticipo alla preparazione estiva del ventottenne toscano.Il portiere sardo ha dato una scossa al mercato del Grifone che tuttavia ristagna negli altri reparti: dopo l'dioccorrerà almeno un altro rinforzo in difesa, così come per il ...Brutta tegola per il Genoa di Davide Ballardini che deve fare a meno per quasi due mesi di Mattia Bani: ecco cosa filtra sul difensore Davide Ballardini vede in salita l’inizio della stagione. Come ri ...Genoa: lesione muscolare per Bani. Come riportato dal Secolo XIX, gli esiti degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore non sono stati di certo "gentili" con M ...