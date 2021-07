"Green pass come Ahnenpass del 1933", un migliaio a Cagliari (Di sabato 24 luglio 2021) Lo striscione più grande cita il passaporto ariano del 1933, l'Ahnenpass. Paragonandolo al Green pass che entrerà in vigore in Italia ad agosto. È uno dei messaggi lanciati in piazza Garibaldi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Lo striscione più grande cita ilaporto ariano del, l'Ahnen. Paragonandolo alche entrerà in vigore in Italia ad agosto. È uno dei messaggi lanciati in piazza Garibaldi a ...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - mrk4m1 : @SonSempreIoEh Ci sarebbe da scrivere un saggio sull' involuzione del green pass - Mukenin : RT @pbecchi: Proteste spontanee oggi a Genova contro il green pass. Non è una questione di novax o di provax. È una questione di libertà! h… -