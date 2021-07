Governo: Toti, ‘Draghi non farà un partito, spero resti fino al 2023 per fare le riforme’ (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – Sarà Mario Draghi il successore di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica? Il piano che sembrava delinearsi all’inizio della sua carica governativa è definitivamente tramontato? Resterà presidente del Consiglio dei ministri fino al 2023? E poi? Questo il fulcro del dibattito andato in scena ieri sera durante la rassegna Ponza D’Autore. A discuterne il deputato del Pd Graziano Delrio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i giornalisti Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli e Peter Gomez. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – Sarà Mario Draghi il successore di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica? Il piano che sembrava delinearsi all’inizio della sua carica governativa è definitivamente tramontato? Resterà presidente del Consiglio dei ministrial? E poi? Questo il fulcro del dibattito andato in scena ieri sera durante la rassegna Ponza D’Autore. A discuterne il deputato del Pd Graziano Delrio, il presidente della Regione Liguria Giovannie i giornalisti Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli e Peter Gomez. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

