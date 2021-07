Covid oggi Friuli | 68 contagi e zero morti | bollettino 24 luglio

(Di sabato 24 luglio 2021) Sono 69 i nuovida coronavirus inVenezia Giulia secondo ildi, 24. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 3.343 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovicon una percentuale di positività dell’1,67%. Sono inoltre 3.039 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,39%). Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente ...

Quello che è accaduto in tema di, dice l'illustre fisiologo romano, chiama in causa responsabilità pesantissime, rispetto alle quale serve far luce.abbiamo ascoltato un primo ministro che,...1 Direttamente nel ritiro di Auronzo di Cadore tutta la rosa della Lazio presente in ritiro agli ordini di Maurizio Sarri si èsottoposta al vaccino anti -- 19 . Una scelta che arriva, come dichiarato dallo stesso presidente Lotito, già prima dell'appello fatto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. RISPETTO ..."Oggi ATS ci ha comunicato che i nuovi positivi in città sono +14 rispetto a ieri e +57 in provincia di Monza e Brianza". Il dato brianzolo dei nuovi contagi ...Sono 136 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.251 i tamponi effettuati, +44 guariti. Il totale dei decessi è d ...