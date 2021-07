Carfagna: “Vaccini e green pass sono i nostri strumenti per tornare alla normalità” (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “Migliaia di prenotazioni in poche ore: le decisioni prese dal governo hanno avuto un impatto positivo sulla ripresa delle vaccinazioni. Vaccini e green pass sono i nostri strumenti per tornare alla normalità”. Così la ministra del sud, Mara Carfagna (foto), che di questi argomenti ha parlato oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “Migliaia di prenotazioni in poche ore: le decisioni prese dal governo hanno avuto un impatto positivo sulla ripresa delle vaccinazioni.per”. Così la ministra del sud, Mara(foto), che di questi argomenti ha parlato oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'articolo L'Opinionista.

