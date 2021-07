Cagliari, ufficiali due operazioni con l’Olbia: il comunicato (Di sabato 24 luglio 2021) Il Cagliari, tramite i suoi canali ufficiali, comunica la cessione all’Olbia di Salvatore Boccia e Giuseppe Ciocci fino al termine della stagione Il Cagliari ufficializza altre due operazioni con l’Olbia. Il comunicato. «Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’Olbia dei calciatori Salvatore Boccia e Giuseppe Ciocci che si trasferiscono in prestito sino al termine della stagione 2021-22. Capitano della Primavera, classe 2001, oristanese, Boccia è un difensore centrale che nella scorsa annata è stato impiegato con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Il, tramite i suoi canali, comunica la cessione aldi Salvatore Boccia e Giuseppe Ciocci fino al termine della stagione Ilzza altre duecon. Il. «IlCalcio comunica la cessione aldei calciatori Salvatore Boccia e Giuseppe Ciocci che si trasferiscono in prestito sino al termine della stagione 2021-22. Capitano della Primavera, classe 2001, oristanese, Boccia è un difensore centrale che nella scorsa annata è stato impiegato con ...

FORMAZIONI UFFICIALI Cagliari-Vicenza, amichevole precampionato 2021 Sportface.it UFFICIALE - Olbia, dal Cagliari arrivano in prestito Ciocci e Boccia L'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive dei giocatori Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia per la stagione 2021/2022. Nato a ...

Olbia, Ciocci e Boccia giungono a titolo temporaneo OLBIA - L' Olbia, in un comunicato ufficiale, ha reso noto un doppio arrivo dal Cagliari: si tratta di Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia, rispettivamente portiere e difensore del club rossoblù. Ecco ...

L'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive dei giocatori Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia per la stagione 2021/2022. Nato a ...

OLBIA - L' Olbia, in un comunicato ufficiale, ha reso noto un doppio arrivo dal Cagliari: si tratta di Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia, rispettivamente portiere e difensore del club rossoblù. Ecco ...