Brasile, migliaia in strada per chiedere impeachment Bolsonaro (Di sabato 24 luglio 2021) migliaia di persone sono scese in strada in tutto il Brasile per protestare contro la gestione della pandemia da parte del governo, chiedendo l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro, più vaccini e più aiuti economici. Le manifestazioni, organizzate dai sindacati e da varie sigle di sinistra, hanno avuto luogo in almeno 13 capitali provinciali, comprese Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Una commissione parlamentare sta attualmente investigando sulla gestione della crisi da parte del presidente Bolsonaro, che fin dall'inizio della pandemia ha minimizzato la gravità del virus e non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile migliaia Brasile, migliaia in strada per chiedere impeachment Bolsonaro Proteste contro la gestione della pandemia da parte del governo, si chiedono più vaccini e più aiuti economici Migliaia di persone sono scese in strada in tutto il Brasile per protestare contro la gestione della pandemia da parte del governo, chiedendo l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro, più vaccini e ...

