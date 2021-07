Tokyo 2020 | canottaggio | gli highlights delle batterie del 23 luglio VIDEO

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ilcon glidella prima giornata di gare adel. Splendido esordio per il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili che ha conquistato la finale chiudendo al secondo posto, dietro solo alla Polonia. Terzo posto invece per il quattro di coppia senior femminile (Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi) che va ai ripescaggi, con la Polonia distante solo un secondo e una Cina irraggiungibile. GENNARO DI MAURO – SINGOLO MASCHILE PATELLI-ONDOLI AVANTI NEL DUE DI COPPIA QUATTRO DI ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+ ?????????? @discoveryplusIT #adv - ilpost : Guida alle Olimpiadi di Tokyo - airportman75 : RT @omegawatches: OMEGA, Cronometrista Ufficiale di Tokyo 2020: siamo pronti a cronometrare i sogni olimpici. - HuffPostItalia : Tokyo 2020, il Cio dice sì ad atleta tedesca su fascia arcobaleno -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

L'edizione 2021 delle Olimpiadi , quella di, rinviata di un anno causa Covid , prende il via ufficialmente. Ma il Coronavirus non molla la presa: ci sono altri 19 positive e tre sono atleti residenti nel Villaggio Olimpico. Il ...Durerà tre ore e mezza la cerimonia inaugurale di, in programma domani alle 13 ora italiana. In uno stadio Olimpico con appena 950 invitati, in tribuna ci saranno 18 capi di stato tra cui il presidente francese, Emmanuel Macron. Presente ...E' l'ultima Olimpiade? O, almeno, l'ultima nel formato sempre più gigantesco che conosciamo? Il brusco allontanamento, alla viglia ...Tokyo 2020, questi due tennisti hanno deciso di organizzare un viaggio di nozze molto speciale: ecco chi sono.