Teatro Tram, “Le Storie al Verde”: ultimo appuntamento all’Orto Botanico (Di venerdì 23 luglio 2021) Giordano Bruno, Eleonora Pimentel Fonseca, Giambattista della Porta e una “Janara”: sono i quattro personaggi dell’ultimo appuntamento con “Storie al Verde”, la rassegna itinerante del Teatro Tram nei giardini di Napoli che ha preso il via a inizio luglio nel Giardino Segreto di via Foria con lo spettacolo “Vino Stories”, spostandosi poi a Casa Tolentino al Corso Vittorio Emanuele, dove è andato in scena “Indomite”. Ora, per l’ultimo appuntamento della rassegna (martedì 27 e mercoledì 28 luglio), è la volta dell’Orto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Giordano Bruno, Eleonora Pimentel Fonseca, Giambattista della Porta e una “Janara”: sono i quattro personaggi dell’con “al”, la rassegna itinerante delnei giardini di Napoli che ha preso il via a inizio luglio nel Giardino Segreto di via Foria con lo spettacolo “Vinos”, spostandosi poi a Casa Tolentino al Corso Vittorio Emanuele, dove è andato in scena “Indomite”. Ora, per l’della rassegna (martedì 27 e mercoledì 28 luglio), è la volta dell’Orto ...

Advertising

Il_Mezzogiorno : Ultimo appuntamento con le “Storie al Verde” del Teatro Tram: il 27 e il 28 luglio all’Orto Botanico - secolourbano : RT @atm_informa: Il tram è stato spesso d'ispirazione per cantanti, scrittori e registi. In questo articolo di @Corriere si parte dagli ult… - ADM_assdemxmi : RT @atm_informa: Il tram è stato spesso d'ispirazione per cantanti, scrittori e registi. In questo articolo di @Corriere si parte dagli ult… - bb91687509 : RT @atm_informa: Il tram è stato spesso d'ispirazione per cantanti, scrittori e registi. In questo articolo di @Corriere si parte dagli ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Tram Green pass, ecco quando la certificazione va mostrata e a chi ... per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo in teatro o visitare una mostra o un ... trei, navi - né quello pubblico locale come gli autobus, i tram e le metropolitane. Un tema che però, ...

Green pass obbligatorio dal 6 agosto, prorogato lo stato di emergenza ... per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo in teatro o visitare una mostra o un ... trei, navi - né quello pubblico locale come gli autobus, i tram e le metropolitane. Un tema che però, ...

Teatro Tram, ultimo spettacolo “Controvento” all'Orto Botanico Il Mattino Teatro Tram, ultimo spettacolo “Controvento” all'Orto Botanico Giordano Bruno, Eleonora Pimentel Fonseca, Giambattista della Porta e una “Janara”, sono i quattro personaggi dell’ultimo appuntamento con “Storie al verde”, la ...

Teatro Tram, “Le Storie al Verde”: ultimo appuntamento all’Orto Botanico Giordano Bruno, Eleonora Pimentel Fonseca, Giambattista della Porta e una “Janara”: sono i quattro personaggi dell’ultimo appuntamento con “Storie al verde”, la rassegna itinerante del Teatro Tram nei ...

... per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo ino visitare una mostra o un ... trei, navi - né quello pubblico locale come gli autobus, ie le metropolitane. Un tema che però, ...... per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo ino visitare una mostra o un ... trei, navi - né quello pubblico locale come gli autobus, ie le metropolitane. Un tema che però, ...Giordano Bruno, Eleonora Pimentel Fonseca, Giambattista della Porta e una “Janara”, sono i quattro personaggi dell’ultimo appuntamento con “Storie al verde”, la ...Giordano Bruno, Eleonora Pimentel Fonseca, Giambattista della Porta e una “Janara”: sono i quattro personaggi dell’ultimo appuntamento con “Storie al verde”, la rassegna itinerante del Teatro Tram nei ...