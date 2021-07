Russia in aiuto al Tagikistan contro i talebani (Di venerdì 23 luglio 2021) La Russia corre in aiuto al Tagikistan nella costruzione di un’altra base militare nel confine tagiko-afghano. La minaccia di una possibile estensione del conflitto nella regione è sempre più possibile. I talebani sfondano quasi tutte le line sbaragliando l’esercito regolare afghano. Perché la Russia va in aiuto al Tagikistan? Andrei Rudenko, vice ministro degli esteri Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) Lacorre inalnella costruzione di un’altra base militare nel confine tagiko-afghano. La minaccia di una possibile estensione del conflitto nella regione è sempre più possibile. Isfondano quasi tutte le line sbaragliando l’esercito regolare afghano. Perché lava inal? Andrei Rudenko, vice ministro degli esteri

