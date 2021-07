Rifiuti Anzio, in centro la differenziata, altrove le ‘montagne’: la protesta dei cittadini (FOTO) (Di venerdì 23 luglio 2021) Lavandini, mobili, materassi e Rifiuti di ogni genere. Questo è l’orrendo spettacolo a cui ogni giorno devono assistere molti, troppi cittadini della città di Anzio. Rifiuti lasciati accatastati sotto i palazzi, le abitazioni e le finestre di tantissimi residenti. La situazione allo Zodiaco in via del Leone ad Anzio, va avanti così da un mese. I cittadini sono esasperati e non sanno più a chi rivolgersi per far risolvere la situazione che, con il caldo di luglio, sta mettendo a dura prova la loro sopportazione. Difatti, questo scempio, non è deleterio solo per una questione meramente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) Lavandini, mobili, materassi edi ogni genere. Questo è l’orrendo spettacolo a cui ogni giorno devono assistere molti, troppidella città dilasciati accatastati sotto i palazzi, le abitazioni e le finestre di tantissimi residenti. La situazione allo Zodiaco in via del Leone ad, va avanti così da un mese. Isono esasperati e non sanno più a chi rivolgersi per far risolvere la situazione che, con il caldo di luglio, sta mettendo a dura prova la loro sopportazione. Difatti, questo scempio, non è deleterio solo per una questione meramente ...

