Recovery Fund europeo: a Firenze arrivano 77 milioni su fondi React-Eu. I progetti del Comune (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Comune di Firenze ha definito 24 macroaree di intervento che vanno dal verde pubblico all'economia circolare, ai trasporti sostenibili, all'efficienza energetica, agli impianti, fino alle azioni su cultura, sport, giovani e digitale. L'articolo proviene da Firenze Post.

