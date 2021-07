Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole: come partecipare al bando (Di venerdì 23 luglio 2021) Il bando, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è finalizzato alla Realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Il, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è finalizzato alladi, siache, all’interno delle istituzioni scolastiche. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole: come partecipare al bando - Domica14 : RT @MIsocialTW: Pubblicato l’Avviso che mette a disposizione 446 milioni di euro per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless ne… - GerardoNappi3 : RT @MIsocialTW: Pubblicato l’Avviso che mette a disposizione 446 milioni di euro per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless ne… - Mario81870598 : RT @MIsocialTW: Pubblicato l’Avviso che mette a disposizione 446 milioni di euro per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless ne… - aran_agenzia : RT @MIsocialTW: Pubblicato l’Avviso che mette a disposizione 446 milioni di euro per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless ne… -