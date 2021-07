Olimpiadi, le due imprese che hanno fatto la storia. Jim Thorpe e l'antilope d'ebano (Di venerdì 23 luglio 2021) Jacobus Franciscus "Jim" Thorpe, 23 anni, a Stoccolma 1912 vince il pentathlon militare e il decathlon , prove da lui mai disputate e inserite nel programma di atletica leggera per la prima volta; ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Jacobus Franciscus "Jim", 23 anni, a Stoccolma 1912 vince il pentathlon militare e il decathlon , prove da lui mai disputate e inserite nel programma di atletica leggera per la prima volta; ...

Advertising

vaticannews_it : #23luglio #Tokyo2020 Mancano due ore all'inizio delle #Olimpiadi. L'intervista alla campionessa @ManuelaDiCenta: 'T… - ariesyesimhere : RT @spadavigile: Quando ci sono le olimpiadi io per due settimane mi assento dal mondo e passo tutto il tempo attaccata alla TV, è verament… - Conkarma3 : RT @paulmonite: Le olimpiadi ancora in dubbio se farsi o no a un giorno dall'inizio tipo me con gli esami che fino a due ore prima non si s… - honeyvminkook : bellissimi i commenti alla cerimonia di apertura delle olimpiadi complimenti c'è una sintonia non indifferente fra i due commentatori - spadavigile : Quando ci sono le olimpiadi io per due settimane mi assento dal mondo e passo tutto il tempo attaccata alla TV, è v… -