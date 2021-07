Meghan Markle, il fratellastro al Grande Fratello Vip: pericolo rivelazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Si alza la tensione in casa Sussex. A turbare la serenità del principe Harry e di Meghan Markle è arrivata la clamorosa rivelazione che il fratellastro dell’ex attrice – Thomas Markle Jr. – è in procinto di partecipare alla versione australiana del Grande Fratello Vip. Secondo i media britannici, si troverebbe già a Sydney per i canonici 14 giorni di isolamento, dopo i quali potrà fare l’ingresso nella casa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 luglio 2021) Si alza la tensione in casa Sussex. A turbare la serenità del principe Harry e di Meghan Markle è arrivata la clamorosa rivelazione che il fratellastro dell’ex attrice – Thomas Markle Jr. – è in procinto di partecipare alla versione australiana del Grande Fratello Vip. Secondo i media britannici, si troverebbe già a Sydney per i canonici 14 giorni di isolamento, dopo i quali potrà fare l’ingresso nella casa.

