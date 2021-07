Mario Biondi: “Tornare in piazza è una scommessa e una necessità” (Di venerdì 23 luglio 2021) PORDENONE – “Abbiamo accettato questa scommessa, perché andiamo in posti dove non sappiamo cosa può succedere, sappiamo che le capienze ovviamente sono risicate e che si può anche rischiare di ammalarsi, ancora tutta una serie di componenti che sicuramente non ci mettono totalmente a nostro agio, però abbiamo una forte necessità di rincontrare il pubblico, di salire sul palco, di Tornare al nostro elemento più naturale”. Mario Biondi, crooner catanese 50enne, salirà stasera sul palco del Pordenone Blues Festival e poi, il 25 luglio, sarà a Corato, in Puglia, per la terza edizione del Festival GustoJazz. Un ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) PORDENONE – “Abbiamo accettato questa, perché andiamo in posti dove non sappiamo cosa può succedere, sappiamo che le capienze ovviamente sono risicate e che si può anche rischiare di ammalarsi, ancora tutta una serie di componenti che sicuramente non ci mettono totalmente a nostro agio, però abbiamo una fortedi rincontrare il pubblico, di salire sul palco, dial nostro elemento più naturale”., crooner catanese 50enne, salirà stasera sul palco del Pordenone Blues Festival e poi, il 25 luglio, sarà a Corato, in Puglia, per la terza edizione del Festival GustoJazz. Un ...

Advertising

PaoloPiggi : Forse c'è Mario Biondi il 14 agosto. Forse c'è Ghemon con tre comici che in un paese vicino fanno pagare 40 euro ma… - AnsaPuglia : Musica: Mario Biondi,tornare in piazza scommessa e necessità. 'Sacrosanto fare il vaccino che allevia paure e risch… - TeleAppula : Musica: Mario Biondi, tornare in piazza scommessa e necessità - fisco24_info : Mario Biondi,tornare in piazza scommessa e necessità: 'Sacrosanto fare il vaccino che allevia paure e rischi' - carlomuscatello : Oggi ore 21 Mario #Biondi al #Pordenone #blues #festival, piazza XX Settembre #MarioBiondi ?@mariobiondi? ?… -