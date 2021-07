La ribellione disperata e impotente di Musta

Leggi su ilmanifesto

Youns o «» come lo chiamavano gli abitanti di Voghera, merita rispetto e giustizia. Ha pagato con la vita il rifiuto della sottomissione e dello sfruttamento a cui era predestinato. Era privo di diritti di cittadinanza come tanti immigrati. Il suo sacrificio racconta il dramma di chi cerca la terra promessa, che per molti si trasforma in un incubo peggiore dell'inferno da cui si fugge: storie di prostituzione, di droga, di lavoro forzato e sottopagato, di commercio di organi umani.