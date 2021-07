Green pass, la giravolta di Giorgia Meloni in soli 4 mesi. Da “primo passo per eliminazione restrizioni” a “misura contro stato di diritto” (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono bastati appena 4 mesi alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per stravolgere la propria posizione sul Green pass. Un processo che ha trovato la sua definitiva concretizzazione oggi, quando presentando il suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), la principale esponente dell’opposizione è arrivata a dire che con il lasciapassare “stiamo picconando il nostro stato di diritto”, aggiungendo che il messaggio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri in conferenza stampa ha dichiarato che ogni “appello a non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono bastati appena 4alla leader di Fratelli d’Italia,, per stravolgere la propria posizione sul. Un processo che ha trovato la sua definitiva concretizzazione oggi, quando presentando il suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), la principale esponente dell’opposizione è arrivata a dire che con il lasciaare “stiamo picconando il nostrodi”, aggiungendo che il messaggio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri in conferenza stampa ha dichiarato che ogni “appello a non ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass "E' imbarazzante", così la Boschi azzanna Giorgia Meloni Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il green pass, adesso fa la NoVax. Sono felice di stare con Draghi e non con la Meloni '. Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi , ...

Salvini e Meloni hanno sbagliato, l'attacco di Renzi sui vaccini Poi si scaglia sulle manifestazioni anti - green pass: 'Le parole stanno a zero qui c'è un dato di fatto domani non è il 'No paura day' ma è il 'No cervello day'. Chi continua a dire che il vaccino ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE De Luca ha deciso: “In Campania stop a tutti i grandi eventi, si comincia dalla festa a Ischia” Aumentano le adesioni al primo vaccino, dopo l'ok al Green Pass, in una Regione, la Campania, in cui il governatore De Luca punta allo stop dei grandi ...

Green pass in ristoranti e bar, chi controlla? A partire dal 6 agosto alcune attività saranno riservate a chi ha il Green pass che prova la somministrazione di almeno la prima dose (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione (validità 6 mesi) ...

