É morto lo storico Nicola Tranfaglia, studioso del Novecento (Di venerdì 23 luglio 2021) È morto la scorsa notte a 82 anni lo storico Nicola Tranfaglia noto per i suoi studi sul fascismo, neofascismo, sulla storia della stampa, del giornalismo e delle mafie, nonché per la sua esperienza politica con i Comunisti Italiani e Italia dei Valori tra il 2004 e il 2011. Nicola Tranfaglia nacque a Napoli ma la sua vita accademica si svolse a Torino. Fu inizialmente ricercatore della fondazione Luigi Einaudi, dove diventò allievo dello storico e magistrato piemontese Alessandro Galante Garrone dopo la laurea in Giurisprudenza. Giornalista e scrittore per Repubblica e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Èla scorsa notte a 82 anni lonoto per i suoi studi sul fascismo, neofascismo, sulla storia della stampa, del giornalismo e delle mafie, nonché per la sua esperienza politica con i Comunisti Italiani e Italia dei Valori tra il 2004 e il 2011.nacque a Napoli ma la sua vita accademica si svolse a Torino. Fu inizialmente ricercatore della fondazione Luigi Einaudi, dove diventò allievo delloe magistrato piemontese Alessandro Galante Garrone dopo la laurea in Giurisprudenza. Giornalista e scrittore per Repubblica e ...

Advertising

Internazionale : Ha sfatato il mito degli italiani brava gente e del colonialismo “mite e bonario”, obbligando il paese a guardare s… - Gabo42820801 : RT @GenCar5: È morto stanotte a 83 anni Nicola #Tranfaglia, storico in particolare del fascismo, del neofascismo, della stampa e le sue apo… - ultimenews24 : Lo storico Nicola Tranfaglia, autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano e specia… - mastrodonato81 : RT @GenCar5: È morto stanotte a 83 anni Nicola #Tranfaglia, storico in particolare del fascismo, del neofascismo, della stampa e le sue apo… - leodalneg : RT @GenCar5: È morto stanotte a 83 anni Nicola #Tranfaglia, storico in particolare del fascismo, del neofascismo, della stampa e le sue apo… -