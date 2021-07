(Di venerdì 23 luglio 2021) Dall’intervento didurante il Concerto del primo maggio, passando per la presa di posizione della Santa Sede, fino allo scontro mediatico tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi, il Ddl Zan ha innescato una serie di polarizzazioni che hanno fortemente influenzato il dibattito pubblico e i rapporti identitari tra partiti politici. Come mai questo tema ha conquistato una tale attenzione e con quali impatti in termini di consenso politico? Quali fattori hanno giocato maggiormente, a cominciare dal ruolo scatenante giocato da alcuni influencer, che potrebbero fare scuola anche per il futuro? FB Bubbles, divisione di FB&Associati specializzata in analisi del dibattito ...

Advertising

davidefaraone : Cado dalle nuvole. Ma veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? E adesso c… - LegaSalvini : #Morelli: E quindi, adesso che hanno nomi e cognomi che succede? Pensano di intimorirci? Ma quanto sono democratici… - Corriere : Zan: «La mia legge passa se Renzi vota con il centrosinistra» - Alberto28075665 : RT @Juglans__: #Mattarella80 voglia della sua firma sul #ddlPerantoni affinché l'autocoltivazione della #cannabis entro l'anno, finalmente… - HuffPostItalia : Ddl Zan, la polarizzazione iniziata con Fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

...a sostenere le riforme mentre i 5 Stelle minacciano sfracelli sulla giustizia (e proprio in queste ore si fanno notare per le troppe assenze in Aula) e il Pd tira la corda su nuove tasse e. E'......a sostenere le riforme mentre i 5Stelle minacciano sfracelli sulla Giustizia (e proprio in queste ore si fanno notare per le troppe assenze in Aula) e il Pd tira la corda su nuove tasse e. ...Dall’intervento di Fedez durante il Concerto del primo maggio, passando per la presa di posizione della Santa Sede, fino allo scontro mediatico tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi, il Ddl Zan ha innesc ...La Lega è determinata a rimanere nel governo e a guidare a lungo il Paese ma c’è ‘profonda irritazione’: tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i 5 ...