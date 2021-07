(Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell'ambito dellazione europea, dei 56approvati, afferenti in massima parte all'Obiettivo convergenza, per un valore complessivo di 7,634 miliardi (di cui 5,582 miliardi di risorse UE), alla data del 31 dicembre 2020,34risultanoe in uso mentre 11 interventi sono in corso di realizzazione comedell'attuale ciclo dizione 2014-2020 e altri 11 (spesso ridimensionati) figurano come ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo le assoluzioni, la vicenda dei derivati piomba nuovamente come un macigno sulla politica milanese… - LaNotifica : Corte conti, ultimati solo 34 grandi progetti programma Ue 2007-2013 - CorriereCitta : Corte conti, ultimati solo 34 grandi progetti programma Ue 2007-2013 - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della programmazione europea 2007-2013, dei 56 grandi progetti approvati, afferenti… - Italpress : Corte conti, ultimati solo 34 grandi progetti programma Ue 2007-2013 -

Ultime Notizie dalla rete : Corte conti

... un bilancio d'insieme e indicazioni per il futuro", approvata dalla Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari e internazionali delladei, che ha posto l'accento sul profilo ...A quasi tutte quelle vicende corrispondono sentenze dellaEuropea dei Diritti dell'Uomo. Non ... nella loro tragicità, testimoniano anche un' altra esigenza ancora più profonda: fare icon ...ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della programmazione europea 2007-2013, dei 56 grandi progetti approvati, afferenti in massima parte ...(Teleborsa) - Nell'ambito della programmazione europea 2007-2013, dei 56 Grandi progetti approvati, afferenti in massima parte all'Obiettivo convergenza, per un valore complessivo di 7,634 ...