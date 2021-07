VIDEO Inter: tempismo, gol e… Guarda il meglio di Skriniar in nerazzurro (Di giovedì 22 luglio 2021) Guarda i migliori momenti di Milan Skriniar con la maglia dell'Inter nel campionato di Serie A 2020-21 Leggi su mediagol (Di giovedì 22 luglio 2021)i migliori momenti di Milancon la maglia dell'nel campionato di Serie A 2020-21

Advertising

Inter : Maglietta | NEW ERA La passione evolve, preparati al cambiamento ??? Vi presentiamo @socios, il nostro nuovo Fan To… - Inter_Women : ??? | INTERVISTA Le prime parole in nerazzurro di Ghoutia Karchouni ????? - DAZN_IT : Migliorare per conquistare nuovi traguardi con l'@inter ??? 'Le prime parole - @Stefandevrij' è su #DAZN - Cuchuxxj : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… - Tommaso160792 : RT @DAZN_IT: Migliorare per conquistare nuovi traguardi con l'@inter ??? 'Le prime parole - @Stefandevrij' è su #DAZN -