Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini: "è ipocrita e mi fa pena"

Tommaso Zorzi ha attaccato duramente Matteo Salvini sui social: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha preso posizione contro l'ostruzionismo della Lega al Ddl Zan. Tommaso Zorzi su Instagram ha attaccato duramente Matteo Salvini accusandolo di ipocrisia: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è scagliato contro la Lega che ha presentato più di 700 emendamenti al Senato per affossare il Ddl Zan. In questi giorni è in discussione al Senato l'approvazione del Ddl Zan, la legge contro l'omotransfobia.

