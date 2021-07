Tokyo 2020, Sylla: “Per parità di genere serve più del doppio portabandiera” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Va bene il doppio portabandiera uomo-donna, ma per la parità di genere serve qualcosa di più“. Ne è convinta Miriam Sylla, capitana della nazionale femminile di volley che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 proverà a conquistare una storica medaglia. “I numeri dicono questo – sottolinea la schiacciatrice azzurra in un’intervista all’ANSA – ed è segno di un progresso. Ma io credo che bisogna rispettare e valorizzare di più la donna, metterla in condizione di percepire che veramente viene considerata alla pari dell’uomo“. “Non si tratta soltanto di mettere ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Va bene iluomo-donna, ma per ladiqualcosa di più“. Ne è convinta Miriam, capitana della nazionale femminile di volley che alle Olimpiadi diproverà a conquistare una storica medaglia. “I numeri dicono questo – sottolinea la schiacciatrice azzurra in un’intervista all’ANSA – ed è segno di un progresso. Ma io credo che bisogna rispettare e valorizzare di più la donna, metterla in condizione di percepire che veramente viene considerata alla pari dell’uomo“. “Non si tratta soltanto di mettere ...

