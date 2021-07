Strage di Bologna, l’ex moglie di Bellini: “è lui, è certamente Paolo, lo riconosco” (Di giovedì 22 luglio 2021) Strage di Bologna, l’ex moglie di Paolo Bellini smonta l’alibi del marito e lo riconosce nelle immagini dell’epoca girare alla stazione Era il 2 Agosto del 1980 quando alla stazione di Bologna centrale, alle 10:25, un ordigno contenuto in una valigia è stato fatto esplodere, provocando la distruzione di parte della stazione e la morte di 85 persone. Oltre 200 furono le persone che rimasero ferite. Si è trattato dell’attentato terroristico più grave avvenuto nel Paese nel secondo dopoguerra, da molti indicato come uno degli ultimi atti della strategia della tensione. Come ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 luglio 2021)didismonta l’alibi del marito e lo riconosce nelle immagini dell’epoca girare alla stazione Era il 2 Agosto del 1980 quando alla stazione dicentrale, alle 10:25, un ordigno contenuto in una valigia è stato fatto esplodere, provocando la distruzione di parte della stazione e la morte di 85 persone. Oltre 200 furono le persone che rimasero ferite. Si è trattato dell’attentato terroristico più grave avvenuto nel Paese nel secondo dopoguerra, da molti indicato come uno degli ultimi atti della strategia della tensione. Come ...

