Positivi aumentati del 115% Troppo pochi i vaccini a mRna

(Di giovedì 22 luglio 2021) Oltre 213 milioni di over 18 nell’Ue a ieri risultavano completamente vaccinati (il 54,7% della popolazione) mentre il tasso di chi ha ricevuto la prima dose è del 67,8%. In Italia ieri pomeriggio erano 63.514.827 le dosi somministrate, 28.718.571 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (53,17% degli over 12). La variante Delta però corre e la mappa del rischio stilata dal Centro europeo per il controllo delle malattie ha già registrato il cambio di passo. In Italia dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

antonellachiod2 : @IacobiniRita Certamente visto dopo la folla di Roma quando è tornata la nazionale? Fatalità sono aumentati i casi… - infoitsalute : Coronavirus, bollettino 22 luglio: superati i 5mila casi. Gimbe: 'In una settimana positivi aumentati del 115%' - Libero_official : Il bollettino del 22 luglio registra 5.057 nuovi casi e 15 morti. La Fondazione Gimbe: 'Positivi aumentati del 115%… - mtrigilia : @MinnilluGRATIS @Agenzia_Ansa I vaccini riducono la malattia, infatti i positivi sono aumentati del 200% ma i ricov… - ghione_aldo : @GassmanGassmann Era previsto che aumentassero. Se ho capito bene sono aumentati i positivi sotto i 30 anni. I più… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi aumentati

Il Manifesto

Superata la soglia dei 5mila nuovinel bollettino diramato dal ministero della Salute: numeri che non si vedevano dal 21 maggio, quando però la circolazione del virus era in riduzione. Adesso invece il trend è in crescita. ...... dove in 21mila sono risultatial virus nelle ultime 24 ore, dopo che ieri si era toccata la cifra di 18mila. Il 96% dei 18mila casi non era vaccinato. Contagidel 140% in una ...(Adnkronos) - Sono 5.057 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 22 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino ...Per far fronte all'eventualità di un aumento dell'inflazione, il 38% degli investitori italiani conta di modificare il portafoglio aggiungendo una componente di investimenti sostenibili, il 34% di vol ...