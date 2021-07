Ora è ufficiale: Faiello passa dal Real Aversa al Taranto (Di giovedì 22 luglio 2021) Come anticipato in esclusiva in questi giorni, il Taranto ha annunciato, tramite i propri account social, l’ingaggio del centrocampista Giuseppe Faiello. Ecco la nota del club pugliese: “Il Taranto FC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Giuseppe Faiello. L’esterno arriva dal Real Aversa. Nato a Napoli il 27/01/1997, Faiello vestirà la maglia rossoblù per questa stagione sportiva 2021/22. Una carriera spesa in serie D dove ha collezionato più di 100 presenze, 6 goal e 12 assist con le maglie del Roccella, Anzio, Nocerina e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Come anticipato in esclusiva in questi giorni, ilha annunciato, tramite i propri account social, l’ingaggio del centrocampista Giuseppe. Ecco la nota del club pugliese: “IlFC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Giuseppe. L’esterno arriva dal. Nato a Napoli il 27/01/1997,vestirà la maglia rossoblù per questa stagione sportiva 2021/22. Una carriera spesa in serie D dove ha collezionato più di 100 presenze, 6 goal e 12 assist con le maglie del Roccella, Anzio, Nocerina e ...

