Maran: «Che strano non essere in ritiro. Inter senza Conte? Cambia poco»

Rolando Maran ha parlato della Serie A alle porte, che come poche volte è capitato non lo vedrà al timone di nessuna squadra

Rolando Maran non ha una panchina in questo inizio di Serie A, ma attende l'occasione buone per tornare in carica. In una Intervista a La Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha parlato del campionato ormai alle porte.

senza PANCHINA – «Mi sembra tutto strano, faccio fatica a non programmare il lavoro, il mio orologio biologico dice che in questi giorni dovrei essere in ritiro».

