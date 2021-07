Madrid, 230 migranti entrano in Spagna saltando la barriera di Melilla (Di giovedì 22 luglio 2021) Negli ultimi anni questo risulta essere uno dei salti di massa più numeroso alla barriera di Melilla. Alcuni sono giunti feriti Sono oltre 230 i migranti che hanno saltato la barriera di Melilla entrando in Spagna. E’ stato questo uno dei salti di massa che ha coinvolto un numero di persone più elevato negli ultimi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Negli ultimi anni questo risulta essere uno dei salti di massa più numeroso alladi. Alcuni sono giunti feriti Sono oltre 230 iche hanno saltato ladientrando in. E’ stato questo uno dei salti di massa che ha coinvolto un numero di persone più elevato negli ultimi L'articolo proviene da Inews.it.

