Lettera dell’AIC ai giocatori | “Vaccinatevi per tutelare voi | la squadra e i vostri cari”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’Assocalciatori scende in campo per sensibilizzare idel campionato italiano a vaccinarsi evitando di assumere posizioni ambigue o contrarie perse stessi, lae i propri: lo fa con una, come apprende l’Ansa, in cui tutte queste raccomandazioni vengono messe nero su bianco. Anche alcuni dirigentihanno avviato questa campagna di convincimento raggiungendo il ritiro delle squadre del massimo campionato. SportFace.