Green pass | obbligo da lunedì | sì ai ristoranti al chiuso con una dose | in palestra e discoteca servirà il richiamo

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Absolut32791095 : RT @MinervaMcGrani1: Sono figlia di un grande chef, conosco una marea di ristoratori, ai quali ho iniziato a dire che, a causa del green pa… - Elena__22 : RT @Misurelli77: Siamo un Paese FANTASTICO Al bar con il green-pass è dittatura sanitaria Al bar con la pistola carica è legittima difesa F… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La certificazione verde attesta la vaccinazione, la guarigione o un esito negativo di un test. Si può avere in diversi modi e fornendo codici e documenti differenti. Ecco una serie di quesiti per ...Ilcon una dose potrebbe diventare necessario per sedersi in bar e ristoranti al chiuso, mentre le due dosi servirebbero per discoteche, treni, aerei e navi a lunga percorrenzaC'è chi si è fatto iniettare lo Sputnik russo per fare prima. Chi studia a Londra, senza essere residente, e ha ottenuto Oltremanica la puntura di AstraZeneca. Chi ...La proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre, nuovi parametri e criteri per l’eventuale passaggio in zona gialla e in generale per l’assegnazione dei colori con relative regole più restritti ...