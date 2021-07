Giorgia Rossi su Diletta Leotta: “Io ho un approccio giornalistico, lei ha preso un’altra strada” (Di giovedì 22 luglio 2021) Colleghe, forse non amiche, ma nemmeno rivali. Così Giorgia Rossi, giornalista sportiva per anni volto di Mediaset, ha parlato dell’arrivo a Dazn, dove ha trovato Diletta Leotta. Per anni si sono sfidate a distanza a colpi di ascolti, oggi lavorano insieme per la piattaforma che ha acquisito i diritti della pRossima Serie A. “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta”, ha spiegato Giorgia Rossi a Oggi. “Ci dipingono come rivali – aggiunge – ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Colleghe, forse non amiche, ma nemmeno rivali. Così, giornalista sportiva per anni volto di Mediaset, ha parlato dell’arrivo a Dazn, dove ha trovato. Per anni si sono sfidate a distanza a colpi di ascolti, oggi lavorano insieme per la piattaforma che ha acquisito i diritti della pma Serie A. “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a”, ha spiegatoa Oggi. “Ci dipingono come rivali – aggiunge – ma non siamo paragonabili: io ho un, lei ha ...

