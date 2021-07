Empoli, un positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi: aumentano i casi in Serie A (Di giovedì 22 luglio 2021) Un caso di sospetta positività al coronavirus tra le fila dell’Empoli, squadra neopromossa in Serie A che verrà allenata da Aurelio Andreazzoli. Un tesserato, della quale non è stata rivelata l’identità, dopo l’ultimo giro di tamponi è risultato positivo al coronavirus, seppur debolmente, e dunque in attesa di accertamenti si trova in isolamento fiduciario. L’intero gruppo squadra si è dunque sottoposto a un ulteriore giro di tamponi molecolari. L’allenamento mattutino non si è svolto, quello pomeridiano andrà in scena solo in forma ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Un caso di sospetta positività al coronavirus tra le fila dell’, squadra neopromossa inA che verrà allenata da Aurelio Andreazzoli. Un tesserato, della quale non è stata rivelata l’identità,diè risultatoal coronavirus, seppur debolmente, e dunque in attesa di accertamenti si trova in isolamento fiduciario. L’intero gruppo squadra si è dunque sottoposto a un ulterioredimolecolari. L’allenamento mattutino non si è svolto, quello pomeridiano andrà in scena solo in forma ...

