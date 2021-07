Dal G20 di Napoli grandi parole ma non ci sono i fatti (Di giovedì 22 luglio 2021) I 20 paesi del mondo che da soli fanno l’80% del Pil, più dell’80% del consumo energetico mondiale e più dell’80% della Co2 emessa si ritrovano a discutere: ieri di tutela di ecosistemi e biodiversità, oggi clima, energia e decarbonizzazione. E’ il G20 Ambiente Clima ed Energia che si sta svolgendo a Napoli. La due giorni è la sintesi di mesi di incontri tra le delegazioni e i tecnici internazionali. Ma è anche un appuntamento fondamentale in vista della Cop26, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 luglio 2021) I 20 paesi del mondo che da soli fanno l’80% del Pil, più dell’80% del consumo energetico mondiale e più dell’80% della Co2 emessa si ritrovano a discutere: ieri di tutela di ecosistemi e biodiversità, oggi clima, energia e decarbonizzazione. E’ il G20 Ambiente Clima ed Energia che si sta svolgendo a. La due giorni è la sintesi di mesi di incontri tra le delegazioni e i tecnici internazionali. Ma è anche un appuntamento fondamentale in vista della Cop26, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MiC_Italia : #G20, 29 e 30 luglio si terrà a #Roma la riunione dei Ministri della #Cultura presieduta dal Ministro @dariofrance.… - rulajebreal : Il summit del #G20 è già stato usato dal regime Saudita (famoso per avere torturato femministe) per ripulirsi l’imm… - serenel14278447 : Tensione al G20 Ambiente Lancio di oggetti da antagonistiBazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion system! - radiopopmilano : ?? Le nuove misure anti-COVID in vigore dal 5 agosto ?? Al via a Napoli il G20 Ambiente, clima ed energia ?? I sistemi… - gigi_napoli1954 : RT @PalazzoRealeNap: ??AVVISO ?Dal 20 al 24 luglio @PalazzoRealeNap sarà chiuso al pubblico per ospitare in sicurezza l'incontro ministerial… -