Dal 5 agosto servirà il Green Pass per i ristoranti al chiuso (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDal 5 agosto servira' il Green Pass per i ristoranti al chiuso. Bastera', pero', avere anche solo la prima dose di vaccino. E' questo – secondo quanto si apprende – l'accordo trovato. L'entrata in vigore del Green Pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi. E' quanto si apprende da ambienti della Conferenza delle Regioni dopo l'incontro con il Governo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

